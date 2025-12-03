ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Судитимуть ексерівника ДСНС на Прикарпатті за незаконну рубку лісу на 7 млн грн

Дерева рубали на території загальнозоологічного заказника “Чорний ліс”.

Судитимуть ексерівника ДСНС на Прикарпатті за незаконну рубку лісу на 7 млн грн
Ілюстративне фото
Фото: Офіс генпрокурора

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо колишнього начальника Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області за незаконну рубку лісу.

Про це йдеться у пресрелізі.

Експосадовець організував незаконну порубку лісу природно-заповідного фонду на понад 7 млн грн. Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, у серпні 2023 року посадовець під виглядом проведення навчань із гасіння лісових пожеж залучив понад 100 підлеглих до незаконної вирубки зелених насаджень. Роботи проводилися на земельній ділянці площею 112,1 га, розташованій за межами села Нова Гута.

Ця територія належить до об’єктів природно-заповідного фонду – загальнозоологічного заказника “Чорний ліс”. Через такі дії посадовця державі завдано збитків на суму 7 млн 300 тис. грн.

Операція з викриття зловмисника проводилась за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Екскерівник ДСНС обвинувачується у перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, (ч. 3 ст. 365 КК України) та незаконній порубці або перевезенні, зберіганні, збуту лісу, що також призвело до тяжких наслідків (ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
