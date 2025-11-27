СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На Прикарпатті затримали керівника районного ТЦК, який побив військового на медогляді

Він застосував фізичну силу до чоловіка лише за те, що той відмовився проходити флюорографію.

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру керівнику одного з районних ТЦК Івано-Франківської області, який принижував і бив військовозобов’язаних.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

“ДБР перевірило скарги громадян і народних депутатів про побиття, катування та вимагання грошей у одному з прикарпатських ТЦК. Під час досудового розслідування слідчі виявили низку випадків перевищення влади з боку офіцера-керівника”, – зазначили у ДБР.

Він застосував фізичну силу до чоловіка, лише за те, що той відмовився проходити флюорографію. Посадовець наніс щонайменше п’ять ударів, через що потерпілий отримав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Суд узяв підозрюваного під варту без права застави.
