Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру керівнику одного з районних ТЦК Івано-Франківської області, який принижував і бив військовозобов’язаних.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

“ДБР перевірило скарги громадян і народних депутатів про побиття, катування та вимагання грошей у одному з прикарпатських ТЦК. Під час досудового розслідування слідчі виявили низку випадків перевищення влади з боку офіцера-керівника”, – зазначили у ДБР.

Він застосував фізичну силу до чоловіка, лише за те, що той відмовився проходити флюорографію. Посадовець наніс щонайменше п’ять ударів, через що потерпілий отримав тяжкі травми і потребував хірургічного видалення одного з органів.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Суд узяв підозрюваного під варту без права застави.