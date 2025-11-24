Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаПраво

ВАКС стягнув у держбюджет авто родини екскерівника одеської податкової

Антикорсуд визнав необґрунтованими активи на понад 5,3 млн грн, якими користується сім'я колишнього посадовця.

ВАКС стягнув у держбюджет авто родини екскерівника одеської податкової
Фото: З відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на понад 5,3 млн грн, якими користується родина колишнього керівника одеської податкової.

Про це йдеться у пресрелізі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“21 листопада 2025 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, якими користувалася родина колишнього керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області”, – зазначили у САП.

Мова йде про автомобілі “Toyota Land Cruiser 200”, 2018 року випуску та “Audi RSQ8”, 2020 року випуску, які були придбані за 300 тис. грн та 1,4 млн грн відповідно. Проте ринкова вартість цих автівок значно вища – понад 5,3 млн грн.

Згодом родина експосадовця продала один транспортний засіб – “Audi” (за ринковою вартістю), а за одержані кошти придбала інший – “BMW X7 xDrive”.

“Аналізом доходів і видатків колишнього посадовця та його родини встановлено неможливість набути це майно за рахунок законних джерел”, – зазначили прокурори.

Суд погодився з позицією прокурора САП та частково задовольнив позов, стягнувши в дохід держави автомобіль “Toyota Land Cruiser 200” та частину вартості автомобіля “Audi” у сумі 2,8 млн грн.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies