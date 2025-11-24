ВАКС стягнув у держбюджет авто родини екскерівника одеської податкової

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на понад 5,3 млн грн, якими користується родина колишнього керівника одеської податкової.

Про це йдеться у пресрелізі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“21 листопада 2025 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, якими користувалася родина колишнього керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області”, – зазначили у САП.

Мова йде про автомобілі “Toyota Land Cruiser 200”, 2018 року випуску та “Audi RSQ8”, 2020 року випуску, які були придбані за 300 тис. грн та 1,4 млн грн відповідно. Проте ринкова вартість цих автівок значно вища – понад 5,3 млн грн.

Згодом родина експосадовця продала один транспортний засіб – “Audi” (за ринковою вартістю), а за одержані кошти придбала інший – “BMW X7 xDrive”.

“Аналізом доходів і видатків колишнього посадовця та його родини встановлено неможливість набути це майно за рахунок законних джерел”, – зазначили прокурори.

Суд погодився з позицією прокурора САП та частково задовольнив позов, стягнувши в дохід держави автомобіль “Toyota Land Cruiser 200” та частину вартості автомобіля “Audi” у сумі 2,8 млн грн.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.