У Національній поліції України розповіли, що судитимуть 21 учасника схеми привласнення понад 80 мільйонів гривень вкладників банку.

За даними правоохоронців, серед обвинувачених:

власник збанкрутілого комерційного банку – колишній міністр вугільної промисловості України,

заступник міністра палива та енергетики України,

колишній народний депутат України.

Фото: Нацполіція Судитиуть учасників схеми привласнення грошей вкладників банку

У поліції кажуть, що він спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку він залучив голову та членів правління банку, Голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів. Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова.

Ці неіснуючі об’єкти й стали предметом застави на видачу кредитів в загальній сумі понад 100 млн грн.

Фото: Нацполіція Один із учасників схеми

За ці гроші, що належали вкладникам банку, учасники злочинної організації фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості. Разом з цим, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна. Такі дії призвели до того, що у 2021 році банк визнали неплатоспроможним.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації.

У січні 2025 року на підставі зібраних доказів слідчі оголосили про підозри причетним до махінацій особам.

Нині обвинувальний акт стосовно 21 учасника злочинної організації скеровано до суду. Щодо інших підозрюваних розслідування зупинене у зв’язку з їх розшуком.

Дії обвинувачених кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 та 3 ст. 255 (створення, керівництво та участь в злочинній організації),

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),

ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом).

Для відшкодування завданих збитків поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2 000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12-ти років з конфіскацією майна.