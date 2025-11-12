Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаПраво

Мешканця Хмельниччини підозрюють у встановлення фотопасток біля аеродромів у західних областях

Головним завданням фігуранта було відстежити місця базування, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків.

Мешканця Хмельниччини підозрюють у встановлення фотопасток біля аеродромів у західних областях

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на заході України.

Про це йдеться у пресрелізі.

За даними слідства, завдання ворога виконував 20-річний мешканець Хмельниччини, який потрапив до уваги рашистів, коли шукав “легкі заробітки” у Телеграм-каналах.

Головним завданням фігуранта було відстежити місця базування, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків.

Для цього агент РФ встановлював біля авіабаз приховані мінікамери із онлайн-трансляцією та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

У такий спосіб окупанти сподівалися в режимі реального часу фіксувати наявність та види авіації на вітчизняних аеродромах.

Співробітники СБУ загримали агента "на гарячому", коли він облаштовував фотопастки в районі одного із військових об’єктів.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies