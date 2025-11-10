Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаПраво

Судитимуть інженера, який допустив на Київщині вирубку цінних дерев на 1 млн грн

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Судитимуть інженера, який допустив на Київщині вирубку цінних дерев на 1 млн грн

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо працівника одного з лісових господарств ДП “Ліси України” на Київщині, який допустив незаконну вирубку цінних дерев на понад 1,1 мільйона гривень.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, у червні 2023 року інженер лісового господарства недбало виконував свої обов’язки. Посадовець не перевірив план рубки ділянки, не врахував вік деревини та наявність дозвільних документів, проте погодив вирубку 137 дерев віком понад 90 років.

За висновками експертів, такі дії завдали державі збитків більш ніж на 1,1 мільйона гривень.

Фігуранту інкримінується службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована екологічна прокуратура Київської обласної прокуратури.
