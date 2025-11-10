Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Право

Судитимуть депутатку Київради, якій інкримінують привласнення бюджетних 300 000 грн

Посадовицю звинувачують у використанні службового становища для особистого збагачення. 

депутатка Київради
Фото: Поліція Києва

Судитимуть депутатку Київради, якій інкримінують привласнення бюджетних 300 000 грн під час приватизації приміщення. 

Про це повідомили у столичній поліції. 

"Влітку цього року слідчі Солом’янського управління поліції за оперативного супроводу ГУ СБУ у місті Києві та Київській області встановили, що зловмисниця, перебуваючи на посаді голови благодійного фонду, який орендував комунальне приміщення у Голосіївському районі, використала службове становище для особистого збагачення", – розповіли там. 

У межах договору оренди організація мала право на викуп нерухомості. Однак для зменшення вартості об’єкта підозрювана ініціювала проведення так званих невід’ємних поліпшень – ремонтних робіт, вартість яких була суттєво завищена.

Надалі, на підставі проведеного "ремонту", підозрювана за безцінь приватизувала приміщення та в додачу отримала 300 000 гривень з бюджету столиці як компенсацію.

Тоді слідчі оголосили жінці про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України – службове підроблення.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Теми:
