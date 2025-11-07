Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Єрмак заявив, що поліція викрила шахраїв, які "прикривалися" його прізвищем і виманювали гроші

Чоловік начебто представлявся двоюрідним братом керівника Офісу президента. 

Єрмак заявив, що поліція викрила шахраїв, які "прикривалися" його прізвищем і виманювали гроші
Керівник ОПУ Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів у телеграмі, що поліція викрила шахраїв, які "прикривалися" його прізвищем і вимагали 100 тисяч доларів за "високу" посаду у відомстві. 

"Щойно дізнався від поліції, що вони зловили «на гарячому» групу шахраїв. Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом", – зазначив він. 

За словами Єрмака, це є шахрайством. 

"Звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи  таку легенду, він намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в Офісі Президента", – написав керівник Офісу президента і додав, що впевнений, що злочинці отримають справедливе покарання.
