Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів у телеграмі, що поліція викрила шахраїв, які "прикривалися" його прізвищем і вимагали 100 тисяч доларів за "високу" посаду у відомстві.

"Щойно дізнався від поліції, що вони зловили «на гарячому» групу шахраїв. Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом", – зазначив він.

За словами Єрмака, це є шахрайством.

"Звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи таку легенду, він намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в Офісі Президента", – написав керівник Офісу президента і додав, що впевнений, що злочинці отримають справедливе покарання.