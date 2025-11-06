Посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у розкраданні майже 2 млн грн на швидких

Заступника директора комунального об’єднання КО "Київмедспецтранс" підозрюють у розкраданні майже 2 млн грн на "швидких".

Про це написала пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва заступнику директора комунального об’єднання КО «Київмедспецтранс» повідомлено про підозру у заволодінні грошима, виділеними на закупівлю запчастин для машин швидкої медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Підозрюють, що під час тендеру із залученням підконтрольних підприємств, посадовці КО "Київмедспецтранс" забезпечили перемогу у ньому потрібного підприємства, уклавши з ним договір на зальну суму 5,4 млн гривень. Надалі переможець постачав запчастини за завищеними цінами.

Експертизи встановили, що завищення цін було на суму понад 1,9 млн грн. Відтак заступнику директора комунального об’єднання, який підписував договори, повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб.

Раніше аналогічну підозру вручили начальнику служби матеріально-технічного забезпечення КО "Київмедспецтранс", який організовував закупівлю.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування триває, встановлюють причетних до оборудки осіб.