Кличко знову звинуватив центральну владу в тиску на місцеве самоврядування

Міський голова вважає, що на депутатів Київради тиснуть, аби вони підтримували "потрібні" рішення. 

Київський мер Віталій Кличко заявив про продовження політичного тиску на місцеве самоврядування за участі правоохоронних органів. Міський голова у дописі в Telegram стверджує, що депутати Київради і КМДА "зазнають переслідувань" і ходять на "безкінечні допити" в надуманих справах. 

Кличко вважає, що публічні звинувачення псують людям репутацію і намагаються їх деморалізувати та завадити виконанню професійних обов'язків. Він не уточнив, кого саме має на увазі, але зазначив, що це стосується депутатів і від опозиційних фракцій, і фракції центральної влади. 

На його думку, мета таких дій – примусити депутатів до лояльності і підтримки рішень, нав'язаних центральною владою. 

"Ми бачимо спроби знищення місцевого самоврядування. Бо намагання зробити Київраду «ручною» тривають не перший рік. І центральна влада нехтує вибором киян. Їх правом обирати владу в своєму місті, а не гадати, кого наступного

«зальотного» їм скинуть зверху", – сказав він.

Кличко закликав правоохоронців діяти в правовому полі. 

Контекст

Мер Києва Віталій Кличко не вперше заявляє про політичний тиск, який, за його словами, здійснює центральна влада на місцеве самоврядування. Конфлікт поглибився з призначенням Тимура Ткаченка по посаду голови Київської міської військової адміністрації. Одразу після вступу на цю посаду Ткаченко пішов у відкриту конфронтацію з мером міста і КМДА, звинувачуючи їх у бездіяльності або перешкодам ухваленню рішень. КМДА і Кличко виступали зі схожими звинуваченнями на адресу Ткаченка. 

Проти представників київської влади ведуть значну кількість розслідувань, зокрема по корупційних справах. Найгучнішою справою стало розслідування НАБУ "Чисте місто". Детективи з'ясували, що посадовці КМДА у змові зі столичним забудовником Денисом Комарницьким реалізовували так звану туалетну схему виділення землі. 

Були й розслідування, які Кличко називав "надуманими". 
