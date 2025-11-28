Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
З початку року унаслідок російських обстрілів в Києві загинули 166 людей, – МВА

РФ запустила по столиці понад тисячу дронів, поранень зазнали 866 цивільних.

З початку року унаслідок російських обстрілів в Києві загинули 166 людей, – МВА
Фото: КМВА

Від початку року Росія запустила по Києву понад 1000 дронів. Унаслідок ворожих атак загинули 166 киян, 866 цивільних мешканців постраждали.

Про це повідомляє Київська МВА.

"Від початку року росіяни застосували по Києву понад 1000 ворожих дронів. Лише цього року 866 жителів міста постраждали, 166 - загинули. Більшість з них — саме через дрони. І більшість тих, хто стикається з проявами російської агресії в місті, асоціюють російський терор саме з дронами типу "Шахед", – ідеться у повідомленні

У КМВА додають, що більшість людей постраждали саме через дрони. І для киян російська агресія асоціюється саме з дронами типу "шахед". "Для сотень громад в Україні їх звук став сигналом небезпеки. росіяни вибудовують маршрути так, щоб “шахед” літав над містами та залякував мирних громадян".

"Водночас те, з чим ми стикаємось, мало зрозуміле для людей з інших країн. Світ не знає наш досвід завдяки тому, що Україна тримається, а наші воїни – стоять міцно. Саме тому ми показуємо світові, як виглядає російська зброя терору, яка намагається нас вбити", – додають в адміністрації.

На Михайлівській площі, поруч з МЗС України відтепер гості столиці можуть побачити, що саме бʼє по українських мирних містах.

Фото: КМВА

"Цей дрон приземлили наші воїни, він більше не становить загрози. Але є нагадуванням, як виглядає справжнє обличчя росії. Безжальне та криваве. Якщо перейти за кодом на стенді, можна задонатити на "Дронопад" від фонду "Повернись живим". Терор треба зупинити, а Росію — покарати за воєнні злочини проти України", – наголосили в КМВА.
﻿
