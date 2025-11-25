Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем'єра
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Столична поліція перевіряє інформацію, що людей не впускали у частину укриття

Інцидент стався у Подільському районі столиці. 

Столична поліція перевіряє інформацію, що людей не впускали у частину укриття
Фото: facebook/Міністерство освіти і науки України

У Києві поліція перевіряє інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі.

Про це повідомила столична поліція

"Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття", – розповіли правоохоронці. 

Зазначається, що на повідомлення одразу відреагували працівники патрульної поліції та прибули на місце події. Правоохоронці встановили учасників інциденту. Конфлікт між громадянами врегулювали. 

"Інформуємо, що триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників", – зазначили у поліції. 

  • У Києві визначили 109 місць для першочергового встановлення мобільних укриттів. Всього планують встановити 500.
