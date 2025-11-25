Столична поліція перевіряє інформацію, що людей не впускали у частину укриття

У Києві поліція перевіряє інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі.

Про це повідомила столична поліція.

"Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття", – розповіли правоохоронці.

Зазначається, що на повідомлення одразу відреагували працівники патрульної поліції та прибули на місце події. Правоохоронці встановили учасників інциденту. Конфлікт між громадянами врегулювали.

"Інформуємо, що триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників", – зазначили у поліції.