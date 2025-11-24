Кличко повернув на посаду заступника голови КМДА, якого підозрюють у можливому незаконному збагаченні

За результатами перевірок антикорупційних органів, порушень у діяльності Прокопіва не виявили.

Міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про поновлення Володимира Прокопіва на посаді заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Раніше журналісти-розслідувачі виявили у Прокопіва низку об'єктів нерухомості у столиці. У пресслужбі КМДА повідомили, що за результатами перевірок антикорупційних органів порушень у діяльності Прокопіва не виявили.

"За результатами розслідування антикорупційних органів, до яких зверталася КМДА, зокрема НАБУ, НАЗК, Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА, не було встановлено порушень та не висловлено зауважень щодо діяльності Володимира Прокопіва", — йдеться у повідомленні.