Кличко повернув на посаду заступника голови КМДА, якого підозрюють у можливому незаконному збагаченні

Міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про поновлення Володимира Прокопіва на посаді заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.
Про це ідеться у повідомленні пресслужби КМДА.
Раніше журналісти-розслідувачі виявили у Прокопіва низку об'єктів нерухомості у столиці. У пресслужбі КМДА повідомили, що за результатами перевірок антикорупційних органів порушень у діяльності Прокопіва не виявили.
"За результатами розслідування антикорупційних органів, до яких зверталася КМДА, зокрема НАБУ, НАЗК, Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА, не було встановлено порушень та не висловлено зауважень щодо діяльності Володимира Прокопіва", — йдеться у повідомленні.
- У квітні цього року заступник голови КМДА Володимир Прокопів отримав підозру по справі про організацію схеми з незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.
- За даними Служби безпеки, у 2022 році Прокопів сприяв виїзду не менше як 30 чоловіків за кордон під виглядом доставки гуманітарних вантажів. Сам він провину заперечує. Адвокат посадовця сказав, що з 31 людини лише одна людина не повернулася з-за кордону.
- У серпні Прокопів повідомив, що суд вирішив зняти з нього електронний браслет і відмінити цілодобовий домашній арешт.
- Прокопів написав заяву на звільнення з посади ще торік у жовтні, після того, як журналісти Bihus info опублікували матеріал про можливе незаконне збагачення посадовця. Перше розслідування стосувалося набуття родичами посадовця великої кількості нерухомості в столиці. Ці купівлі припали саме на період роботи Прокопіва в Київраді і КМДА.
- Друга частина розслідування стосувалася того, як двоє друзів посадовця через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту.
- Після цього голова КМДА Віталій Кличко відсторонив Прокопіва на період перевірки наведених фактів "правоохоронними та антикорупційними органами". Однак офіційно він не був звільнений.