Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем'єра
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаКиїв

Кличко повернув на посаду заступника голови КМДА, якого підозрюють у можливому незаконному збагаченні

За результатами перевірок антикорупційних органів, порушень у діяльності Прокопіва не виявили.

Вручення підозри Володимиру Прокопіву
Фото: надано джерелами

Міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про поновлення Володимира Прокопіва на посаді заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Раніше журналісти-розслідувачі виявили у Прокопіва низку об'єктів нерухомості у столиці. У пресслужбі КМДА повідомили, що за результатами перевірок антикорупційних органів порушень у діяльності Прокопіва не виявили.

"За результатами розслідування антикорупційних органів, до яких зверталася КМДА, зокрема НАБУ, НАЗК, Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА, не було встановлено порушень та не висловлено зауважень щодо діяльності Володимира Прокопіва", — йдеться у повідомленні.
