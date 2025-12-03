Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
"​Метро на Виноградар поїде, коли закінчиться будівництво двох станцій. Можливо, в 2027 році", - Вигівський

Станція Мостицька буде закінчена в основних конструкціях у 2026 році. 

Ілюстративне фото
Фото: Київська міська прокуратура

Керівник київського метрополітену Віктор Вигівський під час засідання Транспортної комісії Київради заявив, що у 2026 році планується закінчити будівництво станції Мостицька в основних конструкціях.

Про це повідомляє Telegram-канал "Пасажири Києва".

При цьому, за словами Вигівського, рух метро в напрямку Виноградаря буде здійснюватися тільки після введення в експлуатацію двох станцій, в тому числі станції "Проспект Правди". Тобто, можливо, - у 2027 році.

"Станція Мостицька буде закінчена в основних конструкціях у 2026 році. Метро поїде, коли закінчиться будівництво двох станцій. Загалом плануємо виконання робіт у 2027 році, але ми живемо у воєнний час, тому важливе питання фінансування", - пояснив Вигівський.

Раніше мер Києва Віталій Кличко говорив, що в 2026 році планується відкрити як мінімум одну станцію Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену.

Метро на Виноградар

  • Сполучення із цим житловим масивом Київ планував почати будувати наприкінці 2017 року, і якби так відбулося, то наприкінці 2020 місто отримало б дві нові станції "Мостицька" і "Проспект Правди" (зараз – "Варшавська") . Вартість будівництва тоді оцінювали в понад 11 млрд гривень.
  • У січні 2018 місто оголосило тендер на дві станції в бік Виноградаря. Участь у ньому хотіли взяти три компанії. Допустили до конкурсу дві, але зрештою його скасували, бо лише один претендент подав документи без порушень. Тендер перезапустили, і на ньому переміг "Київметробуд". Компанія запропонувала вартість побудови двох станцій на 12 млн гривень менше очікуваної. 
  • 20 листопада 2018 року Кличко оголосив про початок будівництва. У березні наступного мер говорив, що дві станції відкриють вже в 2021 році. Того ж року побудували перший тунель, а "Київметробуд" достроково змінив наглядову раду через повільне просування ходу робіт. 
  • У січні 2020 в компанії повідомили, що будівництво метро на Виноградар "катастрофічно відстає від графіка" і затримується щонайменше на рік. Тоді ж суд арештував рахунки "Київметробуд" через розтрату коштів на будівництві метро на Виноградар. З'ясувалося, що посадовці "Київметробуд" відмивали відсотки з понад мільярда виділеного бюджету на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Вони отримали 95% авансу на будівництво і частину цієї суми поклали на депозит у банк – це 1,7 млрд. 
  • У серпні 2020 Кличко пояснював, що на графік будівництва метро вплинув карантин – іноземні фахівці не могли приїхати до Києва. Він говорив, що перші станції мають відкрити в грудні 2021. Однак в грудні 2021 "Київметробуд" звернувся до суду з проханням відтермінувати термін завершення робіт на травень 2023.
  • У результаті станції метро не відкрили досі, а в грудні 2023 метрополітен розірвав із підрядником договір. Київметробуд мав повернути 4 млрд гривень авансу. 
  • У квітні 2024 року суд стягнув з підрядника 139 млн гривень – це відсоток, зароблений на депозиті. 
  • У серпні минулого року Київський метрополітен уклав договір на продовження робіт із будівництва. Переможцем тендеру стало ТОВ "Група компаній "Автострада". строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців, а їхня вартість становить 13 785 000 000,00 грн. 
  • Держаудитслужба зазначала, що метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося. 
