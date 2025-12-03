Станція Мостицька буде закінчена в основних конструкціях у 2026 році.

Керівник київського метрополітену Віктор Вигівський під час засідання Транспортної комісії Київради заявив, що у 2026 році планується закінчити будівництво станції Мостицька в основних конструкціях.

Про це повідомляє Telegram-канал "Пасажири Києва".

При цьому, за словами Вигівського, рух метро в напрямку Виноградаря буде здійснюватися тільки після введення в експлуатацію двох станцій, в тому числі станції "Проспект Правди". Тобто, можливо, - у 2027 році.

"Станція Мостицька буде закінчена в основних конструкціях у 2026 році. Метро поїде, коли закінчиться будівництво двох станцій. Загалом плануємо виконання робіт у 2027 році, але ми живемо у воєнний час, тому важливе питання фінансування", - пояснив Вигівський.

Раніше мер Києва Віталій Кличко говорив, що в 2026 році планується відкрити як мінімум одну станцію Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену.

Метро на Виноградар