Кличко: наступного року буде відкрито мінімум одну станцію метро на Виноградар

У 2026 році планується відкрити як мінімум одну станцію Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на сесії Київради під час обговорення питань, пов'язаних з розвитком метрополітену, передає кореспондентка Lb.ua.

"Наступного року буде відкрита як мінімум одна станція гілки метрополітену на Виноградарі", - сказав Кличко

Також він зазначив, що виконання робіт підрядною організацією на цій гілці забюджетовано до кінця поточного року і виконується за планом.

Раніше Кличко прогнозував, що дві нові станції відкриють у 2027 році, як це передбачено контрактом з підрядником.

Метро на Виноградар