САП клопотатиме про утримання під вартою з альтернативою 8 млн застави підозрюваного в хабарництві прокурора ОГП

Запобіжний захід почнуть обирати нині, 10 жовтня. 

Фото: Макс Требухов

Сьогодні о 13 годині в Вищому антикорупційному суді розпочнеться засідання з обрання запобіжного заходу прокурору Офісу генпрокурора, підозрюваному в підбурюванні до надання неправомірної вигоди в $3,5 млн. Спеціалізована антикорпрокуратура клопотатиме про утримування під вартою з альтернативою застави в 8 млн гривень. 

Відповідний анонс зробили в САП. Прокурор є одним з трьох підозрюваних по цій справі: двоє інших – адвокати. 

За даними слідства, прокурор і адвокати підбурювали до надання хабара "за закриття на підставі «правок Лозового» кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ".

Вчора ввечері НАБУ опублікувало відео з подробицями справи та перехопленими розмовами. Згідно з даними слідства, цього року один зі столичних адвокатів, який є колишнім працівником САП (звільнений в 2019 році), змовився з прокурорами Офісу генпрокурора і запропонував підозрюваному по одній зі справ, яке вело Національне антикорбюро, вирішити питання про її закриття. Коштувати це мало 3,5 млн доларів. Ці гроші нібито мали передати посадовцям САП і ВАКС. 

Колишній працівник САП отримав від підозрюваного матеріали справи. Він передав їх працівникам ОГП. Флешку з цими даними в кабінеті одного з прокурорів ОГП знайшли при обшуку. 

За даними НАБУ, працівник ОГП отримав від заявника аванс в 100 000 доларів. На відео зафіксовано передачу коштів. Потім передали ще 100 000 доларів.

Про викриття прокурора в НАБУ і САП повідомили вчора. У відповідь на це в Офісі генпрокурора опублікували заяву про ризик конфлікту інтересів. ОГП стверджує, що один з прокурорів причетний до розслідування проти співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова. 

Підозри отримали, крім прокурора, адвокат і колишній працівник САП. 
