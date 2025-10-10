Загалом за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 303 людини, у тому числі 73 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людей загинули й 11 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 9 жовтня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці і 1 у Слов'янську. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 10 жовтня.

Покровський район. У Новому Донбасі Добропільської громади поранено людину, у Водянському пошкоджено багатоповерхівку. У Покровську зруйновано будинок. У Сергіївці Удачненської громади пошкоджено 4 будинки і господарчу споруду.

Краматорський район. У Лимані зруйновано будинок, пошкоджено газогін і лінію електропередач. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено будинок і господарчі споруди. У Слов'янську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 32 приватні будинки, 8 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт і 5 автівок. У Костянтинівці поранено 4 людини, пошкоджено будинок, храм і авто.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 12 будинків.