РФ атакувала енергооб'єкти на Одещині

Постраждала цивільна. Без світла залишаються 44 населених пункти області.

Фото: прокуратура Одеської області

Уночі 11 жовтня російські війська атакували Одесу та область. Основною ціллю росіян стала енергетична та цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів  (ч. 1 ст. 438 КК України)", — зазначають у прокуратурі.

Вночі, 11 жовтня, російські війська атакували ударними безпілотниками Одесу та Одеську область.  

Фото: Прокуратура Одеської області

Внаслідок масованого ворожого обстрілу пошкоджено об’єкти електроенергетики. Також пошкоджень зазнали 3-х поверхова будівля готельно-ресторанного комплексу, два приватних будинки, скління одного з поверхів 25-ти поверхового житлового будинку. Постраждала 47-річна жінка, її доставили до лікарні.  

Фото: прокуратура Одеської області

Без електропостачання залишаються 44 населених пункти. 

  • У ніч на 11 жовтня РФ атакувала Україну 78-ма ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях.
﻿
