У "Дії" з 13 жовтня тимчасово не працюватимуть послуги заміни техпаспорта та перереєстрації авто.

Про це йдеться у повідомленні сервісу у “телеграмі”.

“Сплануйте заміну техпаспорта, купівлю чи продаж авто — послуги в Дії йдуть на піт-стоп. Через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме — заміна техпаспорта та перереєстрація авто. Сервісному центру МВС потрібен час, щоб підготуватися до змін, тому ці послуги в Дії будуть тимчасово недоступні з 13 жовтня”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що послуги запрацюють за декілька днів.