Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Суспільство

У "Дії" з 13 жовтня тимчасово не працюватимуть послуги заміни техпаспорта та перереєстрації авто

Очікується, що послуги запрацюють за декілька днів.

У "Дії" з 13 жовтня тимчасово не працюватимуть послуги заміни техпаспорта та перереєстрації авто
Фото: “Дія”

У "Дії" з 13 жовтня тимчасово не працюватимуть послуги заміни техпаспорта та перереєстрації авто.

Про це йдеться у повідомленні сервісу у “телеграмі”. 

“Сплануйте заміну техпаспорта, купівлю чи продаж авто — послуги в Дії йдуть на піт-стоп. Через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме — заміна техпаспорта та перереєстрація авто. Сервісному центру МВС потрібен час, щоб підготуватися до змін, тому ці послуги в Дії будуть тимчасово недоступні з 13 жовтня”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що послуги запрацюють за декілька днів.
