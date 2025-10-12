Росіяни на ТОТ Луганщини сформували 3 439 загонів школярів "Руху перших"

На ТОТ Луганщини російська влада продовжує мілітаризацію школярів через пропагандистський "Рух перших". Відомо, що наразі вже сформували 3 439 загонів.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.
"Активну участь у примусовій участі дівчат і хлопців у забаганці Кремля бере педагогічний склад навчальних закладів. У багатьох з них загони складаються із цілих класів. Також школярам нав'язують носити знаки розрізнення", — йдеться у повідомленні.
До організації вже вступили 90 тисяч школярів, які за рік взяли участь у 70 тисячах масових заходів, розповів керівник ОВА. У середньому кожен клас проходить щонайменше 20 пропагандистських акцій за навчальний рік.
- Росія за наказом Путіна створює Центри воїнів на тимчасово окупованій території України для систематичної підготовки дітей до служби в російській армії.
- За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія викрала понад 19,5 тисячі українських дітей. За інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей з 2014 року може сягати від 16 до 300 тисяч. Росія продовжує вивозити дітей з ТОТ і досі.
- Дітей розміщують у місцевих дитячих будинках, готують до усиновлення. Дехто з дітей, особливо старші, віком від 15 до 17 років, потрапляють у так звані реабілітаційні табори .
- У 2023 році запрацювала коаліція Bring Kids Back UA, що налічує 41 Україну, яка має мету посилити зусилля України щодо повернення дітей. Кількість країн-учасниць намагаються максимально розширити.
- 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Владіміра Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової через вчиненні ними воєнні злочини, пов’язані з депортацією українських дітей до РФ.