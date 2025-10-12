Росіяни на ТОТ Луганщини сформували 3 439 загонів школярів "Руху перших"

До організації "Рух перших" вже вступили 90 тисяч школярів

На ТОТ Луганщини російська влада продовжує мілітаризацію школярів через пропагандистський "Рух перших". Відомо, що наразі вже сформували 3 439 загонів.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

"Активну участь у примусовій участі дівчат і хлопців у забаганці Кремля бере педагогічний склад навчальних закладів. У багатьох з них загони складаються із цілих класів. Також школярам нав'язують носити знаки розрізнення", — йдеться у повідомленні.

До організації вже вступили 90 тисяч школярів, які за рік взяли участь у 70 тисячах масових заходів, розповів керівник ОВА. У середньому кожен клас проходить щонайменше 20 пропагандистських акцій за навчальний рік.

Росія за наказом Путіна створює Центри воїнів на тимчасово окупованій території України для систематичної підготовки дітей до служби в російській армії.