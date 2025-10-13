Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСуспільствоПодії

Затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту в Запоріжжі

Затриманим є мобілізований, який пішов у СЗЧ.

Затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту в Запоріжжі
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту в Запоріжжі.

"Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту, який рф планувала здійснити у Запоріжжі. За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) у центрі міста", – розповіли у СБУ.

Встановили, що чоловік мав закласти вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей та прозвітувати кураторові з РФ. Також окупанти планували дистанційно активувати СВП у годину пік, коли на локації буде найбільша концентрація місцевих жителів.

Чоловіка затримали під час спорядження вибухівки для теракту. За матеріалами справи, агентом виявився 37-річний мобілізований з прифронтового Мирнограда на Донеччині, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Києві. Перебуваючи у СЗЧ, він почав шукати "легкі заробітки" у Телеграм-каналах, де і потрапив у поле зору російських спецслужбістів.

Після вербування зловмисник отримав "перевірочне" завдання від куратора: відстежити координати блокпостів та місць постійної дислокації Сил оборони у столиці України. Згодом окупанти відрядили його до Запоріжжя, де фігурант орендував помешкання та придбав складові для виготовлення СВП.

При обшуках у його оселі знайшли компоненти для вибухівки та мінікамеру, яку він мав встановити поблизу місця запланованого теракту для фіксації його наслідків.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами);
  • ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies