Із серпня росіяни завдали майже 300 ударів по об’єктах Укрзалізниці

Залізничники в середньому за 4 години встигають відновити інфраструктуру і того ж дня продовжити рух.

Від початку серпня Росія завдала майже 300 ударів по об'єктах Укрзалізниці, яка щодня встигає в середньому за 4 години відновити інфраструктуру після таких атак і вже того ж дня продовжує рух.

Про це заявив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він наголосив, що за час повномасштабного вторгнення поранено 221 залізничника, 37 загинули під час виконання своїх обов’язків.

Кулеба вручив нагороди та подякувати працівникам УЗ, які щодня забезпечують рух країни, у найскладніших умовах. Наші північні та східні області фактично перебувають під цілодобовими атаками.

"Завдяки залізничникам навіть після масованих нічних обстрілів поїзди продовжують курсувати. Там, де пошкоджено колії або станції, працюють комбіновані маршрути — потяг і автобус. Так ми зберігаємо сполучення і можливість людей дістатися безпечних місць. Дякую кожному, хто віддано працює на своїх місцях", - зазначив міністр.

Він також розповів, що днями в рейс вирушили шість нових вагонів, виготовлених на Крюківському вагонобудівному заводі. П’ять із них відправлено на Харків, один - на Дніпро. Це - прифронтові напрямки, де навантаження на систему найбільше.

"Ці вагони стали фінальними у партії з 66 вагонів, замовлених Укрзалізницею минулого року. Кожен новий вагон — результат роботи сотень людей. У виробництві задіяно понад 160 українських компаній, серед них — релоковані з тимчасово окупованих територій. Такі замовлення дають роботу, забезпечують податки, підтримують промисловість і стабільність у регіонах", - додав Кулеба.