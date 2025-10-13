Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
ГоловнаСуспільствоПодії

Із серпня росіяни завдали майже 300 ударів по об’єктах Укрзалізниці

Залізничники в середньому за 4 години встигають відновити інфраструктуру і того ж дня продовжити рух.

Із серпня росіяни завдали майже 300 ударів по об’єктах Укрзалізниці
Наслідки російської атаки
Фото: Телеграмі Олексія Кулеби

Від початку серпня Росія завдала майже 300 ударів по об'єктах Укрзалізниці, яка щодня встигає в середньому за 4 години відновити інфраструктуру після таких атак і вже того ж дня продовжує рух.

Про це заявив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він наголосив, що за час повномасштабного вторгнення поранено 221 залізничника, 37 загинули під час виконання своїх обов’язків.

Кулеба вручив нагороди та подякувати працівникам УЗ, які щодня забезпечують рух країни, у найскладніших умовах. Наші північні та східні області фактично перебувають під цілодобовими атаками.

"Завдяки залізничникам навіть після масованих нічних обстрілів поїзди продовжують курсувати. Там, де пошкоджено колії або станції, працюють комбіновані маршрути — потяг і автобус. Так ми зберігаємо сполучення і можливість людей дістатися безпечних місць. Дякую кожному, хто віддано працює на своїх місцях", - зазначив міністр. 

Він також розповів, що днями в рейс вирушили шість нових вагонів, виготовлених на Крюківському вагонобудівному заводі. П’ять із них відправлено на Харків, один - на Дніпро. Це - прифронтові напрямки, де навантаження на систему найбільше.

"Ці вагони стали фінальними у партії з 66 вагонів, замовлених Укрзалізницею минулого року. Кожен новий вагон — результат роботи сотень людей. У виробництві задіяно понад 160 українських компаній, серед них — релоковані з тимчасово окупованих територій. Такі замовлення дають роботу, забезпечують податки, підтримують промисловість і стабільність у регіонах", - додав Кулеба. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies