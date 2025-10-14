​У Херсоні повідомляють про нові жертви російських обстрілів

14 жовтня через нові обстріли Херсона загинула ще одна людина. Є поранені.

Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, опівдні ворог обстріляв Корабельний район, внаслідок чого смертельні травми отримала 88-річна жінка.

Близько 13.00 через російський обстріл Дніпровського району постраждало немовля. За словами Прокудіна, ворожий снаряд “прилетів” у будинок, де перебувала дівчинка, якій лише півтора місяці. У дитини вибухова травма і гостра реакція на стрес.

Згодом стало відомо про ще одну постраждалу через російський обстріл Дніпровського району Херсона опівдні.

«У власній оселі під ворожий удар потрапила 76-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада “швидкої” надала потерпілій допомогу на місці», - додав Прокудін.