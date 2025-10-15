Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
“Ви отримуєте мир, коли ви сильні”: Гегсет і Рютте очікують сьогодні розширення учасників ініціативи PURL

Програма передбачає закупівлю американської зброї для армії України за кошти країн Європи-членів НАТО. 

Гегсет та Рютте, Брюссель, 15 жовтня 2025
Фото: EPA/UPG

Міністр війни США Піт Гегсет та генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікують, що ще більше країн-членів альянсу приєднаються до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України за кошт союзників.

Про це вони сказали у середу в Брюсселі на спільному підході до преси перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, передає Інтерфакс-Україна.

“Я хочу ще раз подякувати президенту Трампу та вам особисто, і, звичайно, всій команді американського керівництва за те, що, коли справа доходить до України, ви вирішили знову переконатися, що вони мають те, що їм потрібно від США, оплачене союзниками, і ця програма зараз працює. Два мільярди вже виділено, і сьогодні я очікую багато нових оголошень країн, які братимуть участь. Тож загалом ми досягаємо великого прогресу”, – сказав Рютте.

За словами генсека НАТО, союзники роблять "все разом, щоб Україна залишалася сильною".

Своєю чергою Гегсет наголосив, що ініціатива PURL спрямована на те, щоб “принести мир у цей конфлікт”

“І якщо ми чогось і навчилися за президента Трампа, то це активного застосування миру через силу. Ви отримуєте мир, коли ви сильні. Не коли ви використовуєте сильні слова чи грозите пальцем: ви отримуєте його, коли у вас є сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. І я вважаю, що саме це робить НАТО, я вважаю, що саме цим є ініціатива PURL, тому ми очікуємо сьогодні, що більше країн пожертвують ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну для мирного завершення цього конфлікту", – скзав Гегсет.
