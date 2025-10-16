Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Зеленський: армія РФ запустила понад 300 дронів та 37 ракет. Ворог застосовує повторні удари

Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини.

Зеленський: армія РФ запустила понад 300 дронів та 37 ракет. Ворог застосовує повторні удари
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у ніч на 16 жовтня ворог застосував по Україні понад понад 300 дронів і 37 ракет. Російська армія вдається до повторних ударів. 

"Ця ніч – це удари по наших людях, нашій енергетиці, цивільній інфраструктурі. Більше 300 ударних дронів та 37 ракет, з них значну кількість балістичних, застосувала Росія проти України. Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини", – йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що у Ніжині на Чернігівщині росіяни пошкодили пошту, одна людина поранена. У Харківській області били по критичній інфраструктурі, по частині ДСНС, там теж є поранені. 

"Всюди триває відновлення зараз. Працюють служби. І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор – б’ють «шахедами» з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень", – розповів глава держави. 

Також Зеленський зауважив, що цієї осені кожну добу росіяни використовують для ударів по українській енергетичній інфраструктурі. 

"Путін глухий до всього, що говорить світ, тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, – це мова тиску. Тиск санкціями, тиск далекобійністю. Можуть бути сильні рішення, які допоможуть. І це залежить від Сполучених Штатів, від Європи, від усіх партнерів, чия сила прямо впливає на те, чи буде завершена війна. Зараз важливий імпульс досягнення миру на Близькому Сході. У Європі це теж можливо. Саме про це говоритиму сьогодні й завтра у Вашингтоні", – додав президент. 

  • У зв'язку зі складною ситуацією в енергоситемі в Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, частинах Хмельницької і Черкаської областей вранці 16 жовтня застосували аварійні відключення. 
