У ніч на 17 жовтня російські окупанти завдали серії ударів БпЛА по лісозаготівельному підприємству у прикордонному місті Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині.
Як повідомили у ОВА та ДСНС, виникла пожежа у службових будівлях, пошкоджені та знищені вантажівки й інша виробнича техніка.
Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу.
Вдень у Семенівці ворожий безпілотник атакував житловий сектор. Пошкоджені фасад та вікна житлового будинку, паркани у двох домоволодіннях, авто місцевих мешканців.
Всього за минулу добу ворог 68 разів обстрілював Чернігівщину. Під ударом – 24 населені пункти. Переважно росіяни застосовували FPV-дрони, скиди з БпЛА, артилерійські та мінометні обстріли у прикордонні.
Протягом жовтня поліцейські вибухотехніки знешкодили понад 40 ворожих ударних дронів, що впали. Всі вони були знайдені з бойовими частинами, які не здетонували.