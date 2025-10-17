Виникла пожежа у службових будівлях, пошкоджені та знищені вантажівки й інша виробнича техніка.

У ніч на 17 жовтня російські окупанти завдали серії ударів БпЛА по лісозаготівельному підприємству у прикордонному місті Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині.

Як повідомили у ОВА та ДСНС, виникла пожежа у службових будівлях, пошкоджені та знищені вантажівки й інша виробнича техніка.

Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки

Вдень у Семенівці ворожий безпілотник атакував житловий сектор. Пошкоджені фасад та вікна житлового будинку, паркани у двох домоволодіннях, авто місцевих мешканців.

Всього за минулу добу ворог 68 разів обстрілював Чернігівщину. Під ударом – 24 населені пункти. Переважно росіяни застосовували FPV-дрони, скиди з БпЛА, артилерійські та мінометні обстріли у прикордонні.

Фото: Чернігівська ОВА Наслідки російського обстрілу

Протягом жовтня поліцейські вибухотехніки знешкодили понад 40 ворожих ударних дронів, що впали. Всі вони були знайдені з бойовими частинами, які не здетонували.