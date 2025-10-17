З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Що не так з мобілізацією
У Новгород-Сіверському на Чернігівщині ворог атакував лісозаготівельне підприємство

Виникла пожежа у службових будівлях, пошкоджені та знищені вантажівки й інша виробнича техніка. 

У Новгород-Сіверському на Чернігівщині ворог атакував лісозаготівельне підприємство
Наслідки російського обстрілу
Фото: Чернігівська ОВА

У ніч на 17 жовтня російські окупанти завдали серії ударів БпЛА по лісозаготівельному підприємству у прикордонному місті Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині.

Як повідомили у ОВА та ДСНС, виникла пожежа у службових будівлях, пошкоджені та знищені вантажівки й інша виробнича техніка. 

Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу.

Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки

Вдень у Семенівці ворожий безпілотник атакував житловий сектор. Пошкоджені фасад та вікна житлового будинку, паркани у двох домоволодіннях, авто місцевих мешканців.

Всього за минулу добу ворог 68 разів обстрілював Чернігівщину. Під ударом – 24 населені пункти. Переважно росіяни застосовували FPV-дрони, скиди з БпЛА, артилерійські та мінометні обстріли у прикордонні.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Чернігівська ОВА
Наслідки російського обстрілу

Протягом жовтня поліцейські вибухотехніки знешкодили понад 40 ворожих ударних дронів, що впали. Всі вони були знайдені з бойовими частинами, які не здетонували.
