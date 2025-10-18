Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Російські окупанти знову били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини

Троє цивільних постраждали.

Російські окупанти знову били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини
Фото: Wikimapia

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 33 населені пункти Херсонщини. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, є постраждалі.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Інженерне, Білозерка, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новоберислав, Томарине, Новоолександрівка, Золота Балка, Монастирське, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоквартирних та 11 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, освітній заклад, приміщення банку, автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 3 жителів дістали поранення. 

"Учора зі звільнених громад регіону було евакуйовано 15 людей. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", — ідеться у повідомленні.
