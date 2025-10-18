Російські окупанти знову били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 33 населені пункти Херсонщини. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, є постраждалі.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Інженерне, Білозерка, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новоберислав, Томарине, Новоолександрівка, Золота Балка, Монастирське, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоквартирних та 11 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, освітній заклад, приміщення банку, автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 3 жителів дістали поранення.

"Учора зі звільнених громад регіону було евакуйовано 15 людей. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", — ідеться у повідомленні.