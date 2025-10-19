Сили оборони ліквідували ще тисячу російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 28 кораблів, 428 літаків та близько 1 130 180 військових.

