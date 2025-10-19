У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Сили оборони ліквідували ще тисячу російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 28 кораблів, 428 літаків та близько 1 130 180 військових.

Сили оборони ліквідували ще тисячу російських окупантів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 1000 російських окупантів, 45 ворожих артилерійських систем та понад 440 БпЛА.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1130180 (+1000) осіб 
  • танків – 11268 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23399 (+3) од
  • артилерійських систем – 33834 (+45) од
  • РСЗВ – 1524 (+2) од
  • засоби ППО – 1228 (+0) од
  • літаків – 428 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71967 (+444)
  • крилаті ракети – 3864 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64798 (+126)
  • спеціальна техніка – 3980 (+0)

Дані уточнюються.
