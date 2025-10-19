Сили оборони ліквідували ще тисячу російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 1000 російських окупантів, 45 ворожих артилерійських систем та понад 440 БпЛА.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1130180 (+1000) осіб
- танків – 11268 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23399 (+3) од
- артилерійських систем – 33834 (+45) од
- РСЗВ – 1524 (+2) од
- засоби ППО – 1228 (+0) од
- літаків – 428 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71967 (+444)
- крилаті ракети – 3864 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64798 (+126)
- спеціальна техніка – 3980 (+0)
Дані уточнюються.