Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни будують фортифікації в Серебрянському лісі

Також ворог готується штурмувати Ямпіль.

Росіяни будують фортифікації в Серебрянському лісі
Серебрянський ліс
Фото: скриншот відео

Російські війська накопичують сили в районі Серебрянського лісу на адміністративному кордоні між Донецькою та Луганською областями і готуються до штурму селища Ямпіль у Лиманській громаді. 

Про повідомив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець, передає «Суспільне».

Запорожець сказав, що у жовтні кількість бойових зіткнень у зоні відповідальності 11 армійського корпусу скоротилася до десяти за добу, тоді як у вересні їх було вдвічі більше. Водночас зросли втрати російських військ — від 93 до 98 окупантів убитими та пораненими щодоби.

За його словами, війська РФ накопичують піхоту в Серебрянському лісі та готуються до масованішого штурму Ямполя. Попередня тактика «хвильових» атак невеликими групами по дві-три особи виявилася неефективною.

«У Серебрянському лісництві ворог вдався до зведення фортифікацій, позицій і накопичення сил із метою подальших штурмових дій, але вже більш масових. Наразі про застосування техніки не йдеться, адже там є водні перешкоди, які ми контролюємо», — зазначив речник.

Він також додав, що Сили оборони контролюють переправи та знищують техніку противника дронами.

«Противник через кладки чи штучні переправи перетягнув свої мотоцикли, “залетів” у Ямпіль, частково просунувся в межах населеного пункту, але був знищений і не зміг закріпитися, бо на цьому напрямку активно працюють наші оператори дронів», — сказав Запорожець.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies