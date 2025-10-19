Росіяни будують фортифікації в Серебрянському лісі

Російські війська накопичують сили в районі Серебрянського лісу на адміністративному кордоні між Донецькою та Луганською областями і готуються до штурму селища Ямпіль у Лиманській громаді.

Про повідомив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець, передає «Суспільне».

Запорожець сказав, що у жовтні кількість бойових зіткнень у зоні відповідальності 11 армійського корпусу скоротилася до десяти за добу, тоді як у вересні їх було вдвічі більше. Водночас зросли втрати російських військ — від 93 до 98 окупантів убитими та пораненими щодоби.

За його словами, війська РФ накопичують піхоту в Серебрянському лісі та готуються до масованішого штурму Ямполя. Попередня тактика «хвильових» атак невеликими групами по дві-три особи виявилася неефективною.

«У Серебрянському лісництві ворог вдався до зведення фортифікацій, позицій і накопичення сил із метою подальших штурмових дій, але вже більш масових. Наразі про застосування техніки не йдеться, адже там є водні перешкоди, які ми контролюємо», — зазначив речник.

Він також додав, що Сили оборони контролюють переправи та знищують техніку противника дронами.

«Противник через кладки чи штучні переправи перетягнув свої мотоцикли, “залетів” у Ямпіль, частково просунувся в межах населеного пункту, але був знищений і не зміг закріпитися, бо на цьому напрямку активно працюють наші оператори дронів», — сказав Запорожець.