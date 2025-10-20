З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Що не так з мобілізацією
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Кібери ЗСУ "привітали" росіян із днем військ звя’зку

Вони зупинили роботу сайтів компаній, які залучені до військово-промислового комплексу ворога.

Кібери ЗСУ "привітали" росіян із днем військ звя’зку
Ілюстративне фото
Фото: ANSA

До дня військ зв'язку Росії українські військові кібери зупинили роботу сайтів компаній, які залучені до військово-промислового комплексу ворога.

Про це АрміяInform стало відомо з власних джерел у Силах оборони.

Серед сайтів - підрядники у військовій логістиці та обладнання зв’язку армії РФ. Замість стартових сторінок на цих сайтах з’явилося зображення стилізованих агітплакатів часів другої світової с саркастичними тезами.

Інформацію вилучену з серверів компаній передано до Сил оборони та правоохоронним органам України.

  • Раніше військові кібери традиційно зіпсували окупантам святкування "Дня Росії" та здійснили успішне втручання в роботу 110 інтернет-ресурсів, на яких замість штатного контенту були розміщені фотоматеріали із "привітанням". 
  • Минулого року військові хакери зламали сервери російських компаній, які залучені до ВПК, і привітали росіян "С Дном россии"!
