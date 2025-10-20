Кібери ЗСУ "привітали" росіян із днем військ звя’зку

До дня військ зв'язку Росії українські військові кібери зупинили роботу сайтів компаній, які залучені до військово-промислового комплексу ворога.
Про це АрміяInform стало відомо з власних джерел у Силах оборони.
Серед сайтів - підрядники у військовій логістиці та обладнання зв’язку армії РФ. Замість стартових сторінок на цих сайтах з’явилося зображення стилізованих агітплакатів часів другої світової с саркастичними тезами.
Інформацію вилучену з серверів компаній передано до Сил оборони та правоохоронним органам України.
- Раніше військові кібери традиційно зіпсували окупантам святкування "Дня Росії" та здійснили успішне втручання в роботу 110 інтернет-ресурсів, на яких замість штатного контенту були розміщені фотоматеріали із "привітанням".
- Минулого року військові хакери зламали сервери російських компаній, які залучені до ВПК, і привітали росіян "С Дном россии"!