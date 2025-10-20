Кібери ЗСУ "привітали" росіян із днем військ звя’зку

Вони зупинили роботу сайтів компаній, які залучені до військово-промислового комплексу ворога.

До дня військ зв'язку Росії українські військові кібери зупинили роботу сайтів компаній, які залучені до військово-промислового комплексу ворога.

Про це АрміяInform стало відомо з власних джерел у Силах оборони.

Серед сайтів - підрядники у військовій логістиці та обладнання зв’язку армії РФ. Замість стартових сторінок на цих сайтах з’явилося зображення стилізованих агітплакатів часів другої світової с саркастичними тезами.

Інформацію вилучену з серверів компаній передано до Сил оборони та правоохоронним органам України.