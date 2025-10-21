Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала ворожого агента, який готував теракти на Одещині

Чоловік намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої на території Ізмаїла.

СБУ затримала ворожого агента, який готував теракти на Одещині

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі росіян здійснити замовні теракти на Одещині і затримала агента російських спецслужб, який намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої на території Ізмаїла.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Теракти мали відбутися по черзі, у годину пік. Один вибух мав прогриміти біля районного ТЦК, а інший – поблизу іншого об’єкта Сил оборони, розташованого поруч.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента "на гарячому", коли він закладав вибухівку в квітник.

Зрадником виявився 27-річний місцевий автомеханік. У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах. За даними слідства, росіяни збиралися активувати вибухівку самостійно. Щоб здійснити дистанційний підрив та отримати відеопідтвердження вибухів, вони доручили агенту орендувати квартиру з видом на обидва місця запланованих терактів.

Чоловік використав це помешкання не тільки для встановлення камер, а й для виготовлення вибухівок, які заховав у вогнегасники та начинив металевими гайками для більшого ураження. 

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (незакінчений замах на терористичний акт). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. 
