СБУ затримала ворожого агента, який готував теракти на Одещині

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі росіян здійснити замовні теракти на Одещині і затримала агента російських спецслужб, який намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої на території Ізмаїла.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Теракти мали відбутися по черзі, у годину пік. Один вибух мав прогриміти біля районного ТЦК, а інший – поблизу іншого об’єкта Сил оборони, розташованого поруч.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента "на гарячому", коли він закладав вибухівку в квітник.

Зрадником виявився 27-річний місцевий автомеханік. У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах. За даними слідства, росіяни збиралися активувати вибухівку самостійно. Щоб здійснити дистанційний підрив та отримати відеопідтвердження вибухів, вони доручили агенту орендувати квартиру з видом на обидва місця запланованих терактів.

Чоловік використав це помешкання не тільки для встановлення камер, а й для виготовлення вибухівок, які заховав у вогнегасники та начинив металевими гайками для більшого ураження.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (незакінчений замах на терористичний акт). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.