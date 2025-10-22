«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Через російські удари постраждали 12 цивільних на Сумщині

Росіяни атакували 35 населених пунктів області. 

Через російські удари постраждали 12 цивільних на Сумщині
Фото: unn.ua

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області є постраждалі серед мирних жителів. Зокрема у Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали 12 мирних жителів – чоловіки 27, 34, 46, 50, 54, 55, 55, 56, 62, 63, 69 років та жінка 69 років.

Як зазначили у ОВА, протягом доби, з ранку 21 жовтня до ранку 22 жовтня, російські війська здійснили 80 обстрілів по 35 населених пунктах в 15 територіальних громадах області.

 Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миколаївська сільська
  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Краснопільська 
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Дружбівська
  • Середино-Будська
  • Зноб-Новгородська
  • Великописарівська.
  • Путивльська
  • Новослобідська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, ракети, скидання ВОГ з БпЛА: 

  • 10 ударів КАБ;
  • 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Новослобідській громаді пошкоджено автомобіль і 2 трактори;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, автомобіль;
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, автомобілі.

За добу вдалося евакуювати 22 людини. За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 50 хвилин.
