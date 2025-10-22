Через російські удари постраждали 12 цивільних на Сумщині

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області є постраждалі серед мирних жителів. Зокрема у Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали 12 мирних жителів – чоловіки 27, 34, 46, 50, 54, 55, 55, 56, 62, 63, 69 років та жінка 69 років.

Як зазначили у ОВА, протягом доби, з ранку 21 жовтня до ранку 22 жовтня, російські війська здійснили 80 обстрілів по 35 населених пунктах в 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миколаївська сільська

Миропільська

Юнаківська

Хотінська

Краснопільська

Глухівська

Есманьська

Шалигинська

Дружбівська

Середино-Будська

Зноб-Новгородська

Великописарівська.

Путивльська

Новослобідська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, ракети, скидання ВОГ з БпЛА:

10 ударів КАБ;

10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Новослобідській громаді пошкоджено автомобіль і 2 трактори;

у Середино-Будській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, автомобіль;

у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, автомобілі.

За добу вдалося евакуювати 22 людини. За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 50 хвилин.