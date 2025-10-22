Через російські удари постраждали 12 цивільних на Сумщині

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області є постраждалі серед мирних жителів. Зокрема у Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали 12 мирних жителів – чоловіки 27, 34, 46, 50, 54, 55, 55, 56, 62, 63, 69 років та жінка 69 років.
Як зазначили у ОВА, протягом доби, з ранку 21 жовтня до ранку 22 жовтня, російські війська здійснили 80 обстрілів по 35 населених пунктах в 15 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Миколаївська сільська
- Миропільська
- Юнаківська
- Хотінська
- Краснопільська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Дружбівська
- Середино-Будська
- Зноб-Новгородська
- Великописарівська.
- Путивльська
- Новослобідська.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, ракети, скидання ВОГ з БпЛА:
- 10 ударів КАБ;
- 10 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Новослобідській громаді пошкоджено автомобіль і 2 трактори;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, автомобіль;
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, автомобілі.
За добу вдалося евакуювати 22 людини. За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 50 хвилин.