У Запорізькій області армія ворога поранила вчора 17 людей

16 людей у Запоріжжі та ще одна людина у Запорізькому районі дістали поранень внаслідок ворожих обстрілів.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 740 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Веселянці, Приморському, Гуляйполю, Рівнопіллю, Малинівці, Залізничному та Успенівці.

496 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Лежине, Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Степове, Лук'янівське, Гуляйполе, Таврійське, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

3 обстріли з РСЗВ завдано по території Полтавки, Успенівки та Малинівки.

231 артилерійський удар нанесено по території Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 313 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.