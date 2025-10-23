Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Розслідування: Росія системно мілітаризує українських дітей на окупованих територіях

Задокументували понад 210 локацій у Росії й на ТОТ, де дітей піддають мілітаризації й ідеологічному перевихованню.

Розслідування: Росія системно мілітаризує українських дітей на окупованих територіях
Дітей на ТОТ України змушують присягати на вірність Росії
Фото: Центр нацспротиву

Росія створила масштабну систему військово-патріотичного виховання українських дітей з окупованих територій, яка охоплює школи, молодіжні організації та спеціальні військові табори. 

Про це йдеться у розслідуванні видання Kyiv Independent.

Журналісти встановили, що лише у 2024 році через програми центру «Воїн» пройшли щонайменше 1 290 українських дітей із захоплених частин Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Центр працює під егідою Кремля й проводить підготовку підлітків до служби в збройних силах Росії.

Навчання відбувається на базі оборонно-спортивного табору «Авангард» у Волгоградській області. Там дітей навчають тактичній підготовці, управлінню дронами, мінно-вибуховій справі, користуванню гранатами, копанню окопів, зв’язку та першій медичній допомозі. Учасники програм зізнаються, що за будь-які порушення дисципліни їх карають фізичними вправами.

Керівником наглядової ради центру «Воїн» є Віктор Водолацкій, депутат державної думи РФ, який має медаль за «звільнення Криму та Севастополя». Він неодноразово відвідував окуповані райони України та публічно закликав «знищувати Збройні сили України». Його заступник — Андранік Гаспарян, полковник російської армії, який воював у Чечні, Сирії та Криму. Його підлеглі отримали заочні підозри від українських правоохоронців за катування, убивства цивільних та зґвалтування неповнолітньої дівчини.

Філіалом центру у Волгоградській області керує Ігор Воробйов, колишній підполковник Федеральної служби виконання покарань РФ. Він добровільно пішов воювати проти України у 2022 році, брав участь у боях за Мар’їнку, після поранення повернувся й очолив регіональний центр «Воїн». В одному з інтерв’ю він сказав: «Якщо хочеш перемогти ворога — виховай його дітей».

Журналісти Kyiv Independent ідентифікували щонайменше 25 інструкторів, які проводили вишколи для українських дітей у таборі «Авангард». Більшість із них мають бойовий досвід в Україні. Серед них — колишній боєць ПВК «Вагнер» Єгор Соков, який воював у Соледарі та Попасній, а нині викладає дітям радіозв’язок.

До проведення занять долучають також інструкторів з окупованих територій. Один із них — Анатолій Юшко з Донецька, який у 2014 році був учнем, а пізніше вступив до російської «Юнармії» та воював у Запорізькій області. Після демобілізації Юшко став викладачем центру «Воїн».

Крім «Воїна», Росія активно розвиває мережу молодіжних рухів на окупованих територіях. Серед них — «Юнармія», «Рух перших», «Патріот», «Молодий Південь» і «Російські орлята». Через ці організації дітей змушують писати листи російським солдатам, брати участь у військових заходах, навчатися зброярській справі та знімати пропагандистські відео.

За даними правозахисників, у «Юнармії» нині перебувають понад 1,7 мільйона дітей, з яких кожен десятий згодом вступає до російських військових училищ.

Дослідники Єльської школи громадського здоров’я задокументували понад 210 локацій у Росії та на окупованих територіях України, де дітей піддають мілітаризації й ідеологічному перевихованню.

Правозахисниця Катерина Рашевська з Регіонального центру прав людини наголошує, що такі дії порушують Четверту Женевську конвенцію та основоположні принципи міжнародного гуманітарного права. Вона зазначає, що Росія формує покоління ідеологічно вихованих підлітків, які можуть бути використані у майбутніх війнах не лише проти України, а й проти країн ЄС.
