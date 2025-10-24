Стефанчук анонсував українізацію текстів законодавства і новий правопис до кінця року

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів робочу нараду, присвячену українізації текстів українського законодавства.

За його словами, у багатьох нормативних актах досі залишаються русизми, кальки з канцеляризмів і застаріла лексика, не властива сучасній українській мові. Крім того, відсутність єдиної системи перекладів юридичних термінів ускладнює розуміння законів та їхню адаптацію до права ЄС.

«Українська мова має бути точною, сучасною і конкурентною в правовій сфері. Особливо зараз, коли ми готуємося до членства в ЄС, а велика частина законодавства потребуватиме коректного перекладу як з англійської, так і англійською», — зазначив Стефанчук.

Він повідомив, що до кінця року у Раді розглянуть проєкт нового правопису української мови, а з початку наступного року стартує «нова ера шрифтотворення».