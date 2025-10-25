В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ

У Волгоградській області РФ сталася атака на підстанцію "Балашовська" потужністю 500 кВ, яка є ключовим об’єктом Південної енергосистеми Росії.

Про це інформує очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Підстанція забезпечує електропостачання Волгоградського військового округу, об’єктів Міністерства оборони РФ та важливих транспортних енергетичних вузлів на напрямку Саратов–Воронеж.

Раніше російські війська втратили аналогічну підстанцію "Вешкайма", що також мала стратегічне значення для енергетичної інфраструктури країни.

Збої на цих об’єктах можуть значно вплинути на роботу військових і цивільних інфраструктур у регіоні, а також на стабільність енергопостачання у південній частині РФ.