В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ

Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаСуспільствоВійна

В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ

"Балашовська" підстанція є ключовим об’єктом Південної енергосистеми Росії. 

В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Фото: Exilenova+

У Волгоградській області РФ сталася атака на підстанцію "Балашовська" потужністю 500 кВ, яка є ключовим об’єктом Південної енергосистеми Росії. 

Про це інформує очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Підстанція забезпечує електропостачання Волгоградського військового округу, об’єктів Міністерства оборони РФ та важливих транспортних енергетичних вузлів на напрямку Саратов–Воронеж.

Раніше російські війська втратили аналогічну підстанцію "Вешкайма", що також мала стратегічне значення для енергетичної інфраструктури країни.

Збої на цих об’єктах можуть значно вплинути на роботу військових і цивільних інфраструктур у регіоні, а також на стабільність енергопостачання у південній частині РФ.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies