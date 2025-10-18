ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”

Підстанція була надважливим вузлом, що об’єднував енергосистеми Ульяновської, Мордовської, Чуваської та Самарської областей.

РФ втратила підстанцію "Вешкайма" в Ульяновській області, яка є одним з ключових елементів російської енергосистеми. Енергооб'єкт об’єднував енергосистеми Ульяновської, Мордовської, Чуваської та Самарської областей.

Про це пише керівник Центру протидії дезіфнормації Андрій Коваленко.

"Росія втратила підстанцію "Вешкайма" (500 кВ) в Ульяновській області — один з ключових елементів своєї енергосистеми", — пише Коваленко.

Цей об’єкт забезпечував з’єднання між Ульяновською, Мордовською, Чуваською та Самарською областями й виконував функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської та Жигулівської ГЕС до центральних регіонів росії.

Коваленко додає, "так буває, коли бʼєш по енергетиці України".

Водночас, у міноборони рф традиційно заявляють, що російська ППО збила 41 український безпілотник. З них по п'ять збили в Башкортостані та Калузької області, ще 3 дрони — у Московській області.

Також БПЛА збивали над Рязанською, Білгородською, Орловською, Волгоградською, Курською, Рязанською, Тамбовською, Тульською, Самарською областями та в акваторії Чорного моря.