Через російський обстріл у Слов'янську на Донеччині пошкоджено дитячий садок

Росіяни атакували місто ударними дронами.

Через російський обстріл у Слов'янську на Донеччині пошкоджено дитячий садок
Фото: Вадим Лях

Уночі 19 жовтня росіяни атакували ударним БпЛА місто Слов’янськ, унаслідок атаки руйнувань зазнав дитячий садок.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

"Ніч у місті знов виявилася неспокійною. Близько 01:40 ворог вчергове обстріляв Словʼянськ з БПЛА "Герань-2". Влучання було в асфальтове покриття в районі центрального ринку. Пошкоджено дитячий садок", — поінформував Лях.

За його словами, минулося без постраждалих.
