Через російський обстріл у Слов'янську на Донеччині пошкоджено дитячий садок

Уночі 19 жовтня росіяни атакували ударним БпЛА місто Слов’янськ, унаслідок атаки руйнувань зазнав дитячий садок.
Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
"Ніч у місті знов виявилася неспокійною. Близько 01:40 ворог вчергове обстріляв Словʼянськ з БПЛА "Герань-2". Влучання було в асфальтове покриття в районі центрального ринку. Пошкоджено дитячий садок", — поінформував Лях.
За його словами, минулося без постраждалих.
- За добу на Донеччині через російські атаки загинули двоє людей, троє зазнали поранень.