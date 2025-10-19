В Україні у понеділок очікують помірні дощі

Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 20 жовтня.

За інформацією синоптиків, буде хмарно. Крім заходу, на території держави пройдуть помірні дощі, вночі місцями з мокрим снігом, на півдні та сході місцями невеликий дощ.

У північних областях вночі та вранці місцями тумани.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних областях заморозки в повітрі 0-4°; вдень 4-9° тепла.

У Києві та Київщині, зокрема, дощитиме, вночі місцями дощ із мокрим снігом.

Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, а у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.