В Україні у понеділок очікують помірні дощі

У північних областях вночі і вранці місцями тумани.

В Україні у понеділок очікують помірні дощі
прогноз погоди на 20 жовтня

Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 20 жовтня.

За інформацією синоптиків, буде хмарно. Крім заходу, на території держави пройдуть помірні дощі, вночі місцями з мокрим снігом, на півдні та сході місцями невеликий дощ.

У північних областях вночі та вранці місцями тумани.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних областях заморозки в повітрі 0-4°; вдень 4-9° тепла.

У Києві та Київщині, зокрема, дощитиме, вночі місцями дощ із мокрим снігом.

Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, а у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.
