На Оріхівському напрямку росіяни скинули з безпілотника вибухівку на свого ж солдата, який хотів здатися в полон ЗСУ.

Про це розповіли у Силах оборони Півдня, оприлюднивши відео.

"Навіть серед російських військових є ті, хто глибоко усвідомлює безвихідь та безглуздість цієї війни і, як наслідок, вирішують скласти зброю та здатися в полон", — кажуть у Силах оборони Півдня.

Один із російських солдатів на Оріхівському напрямку, усвідомлюючи безвихідь, вирішив скласти зброю і здатися в полон.

"Проте завершити процес гуманної здачі йому не судилося. Ворожий дрон, що оперував у небі, втрутився в ситуацію. Замість того, щоб дозволити своєму військовослужбовцю вижити, оператор ворожого безпілотника скинув на нього вибуховий пристрій, миттєво обірвавши життя солдата, який намагався здатися", — ідеться у повідомленні.

Цей інцидент є ще одним свідченням того, що ворог не цінує життя навіть своїх солдатів і готовий до жорстоких дій, аби приховати прояви небажання воювати серед особового складу, додають у Силах оборони.