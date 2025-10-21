Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Ворог завдав масованого удару по Новгород-Сіверському. Є жертви

За попередніми даними, росіяни використали десятки дронів.

Фото: Суспільне

Вдень 21 жовтня армія Росії завдала масованого удару по Новгород-Сіверському Чернігівської області. По місту вдарили близько двох десятків "шахедів", повідомив голова РВА Олександр Селіверстов. 

За оновленими даними, поранені семеро людей. Убиті – четверо, розповів голова ОВА Вячеслав Чаус. 

Усі загиблі – цивільні, в місті багато руйнувань. Серед поранених – дівчинка 10 років.

"Один поранений у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості", – сказав Чаус.

  • Атакувала Чернігівську область Росія і цієї ночі. Чернігів і декілька районів, включно з Новгород-Сіверським, були знеструмлені. Обмеження енергопостачання тривають. 
