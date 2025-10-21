Ворог завдав масованого удару по Новгород-Сіверському. Є жертви

Вдень 21 жовтня армія Росії завдала масованого удару по Новгород-Сіверському Чернігівської області. По місту вдарили близько двох десятків "шахедів", повідомив голова РВА Олександр Селіверстов.

За оновленими даними, поранені семеро людей. Убиті – четверо, розповів голова ОВА Вячеслав Чаус.

Усі загиблі – цивільні, в місті багато руйнувань. Серед поранених – дівчинка 10 років.

"Один поранений у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості", – сказав Чаус.