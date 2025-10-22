З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У Новгород-Сіверському оголосили жалобу за загиблими унаслідок атаки Росії

У місті тривають відновлювальні роботи.

У Новгород-Сіверській громаді на Чернігівщині оголосили дводенну жалобу за загиблими унаслідок атаки росіян.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

Вчорашній обстріл забрав життя чотирьох цивільних ‒ двох чоловіків і двох жінок. 

Кількість постраждалих зросла до 11 осіб. Серед них 10-річна дитина, яка зараз у важкому стані в обласній лікарні. 

У місті тривають відновлювальні роботи. Руйнування значні, ворог поцілив по самому центру міста. Фахівці зараз оцінюють масштаби. Тільки в лікарні, яка також була під атакою, пошкоджені десятки вікон. 

Фото: t.me/chernigivskaODA

Фото: t.me/chernigivskaODA
