У Новгород-Сіверському оголосили жалобу за загиблими унаслідок атаки Росії

У Новгород-Сіверській громаді на Чернігівщині оголосили дводенну жалобу за загиблими унаслідок атаки росіян.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

Вчорашній обстріл забрав життя чотирьох цивільних ‒ двох чоловіків і двох жінок.

Кількість постраждалих зросла до 11 осіб. Серед них 10-річна дитина, яка зараз у важкому стані в обласній лікарні.

У місті тривають відновлювальні роботи. Руйнування значні, ворог поцілив по самому центру міста. Фахівці зараз оцінюють масштаби. Тільки в лікарні, яка також була під атакою, пошкоджені десятки вікон.

Фото: t.me/chernigivskaODA