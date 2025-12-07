71-річна жінка поранена внаслідок авіаудару по Оріхову Запорізької області.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Росіяни атакували прифронтове місто”, – зазначив він.
Під завалами зруйнованого будинку опинилася місцева мешканка.
Рятувальники деблокували постраждалу. Їй надається уся необхідна допомога.
- Раніше стало відомо, що дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни атакували безпілотниками село Біленьке. Унаслідок обстрілу пошкоджені автівки.