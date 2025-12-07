ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Унаслідок удару по Оріхову поранено 71-річну жінку

Місцева мешканка опинилася під завалами власного будинку.

71-річна жінка поранена внаслідок авіаудару по Оріхову Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Росіяни атакували прифронтове місто”, – зазначив він.

Під завалами зруйнованого будинку опинилася місцева мешканка. 

Рятувальники деблокували постраждалу. Їй надається уся необхідна допомога.

  • Раніше стало відомо, що дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни атакували безпілотниками село Біленьке. Унаслідок обстрілу пошкоджені автівки.
