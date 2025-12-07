Майже 40 років пластуни продовжують в Україні скаутську традицію.

До Києва доправили Вифлеємський вогонь миру.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Вифлеємський вогонь миру вже в Києві! Майже 40 років пластуни продовжують в Україні скаутську традицію — передають Вогонь з Вифлеєму. Цьогоріч вже впʼяте в різні куточки країни його доставлять потягами Укрзалізниці. Завдяки залізничним маршрутам Вифлеємський вогонь швидко та безпечно дістається у різні куточки країни, щоб об’єднати й зігріти безліч сердець", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що залізничні вокзали України щороку стають "місцем зустрічі світла": сюди привозять перші лампадки, звідси пластуни вирушають далі, а пасажири беруть Вогонь у свої домівки — як символ миру, віри та підтримки.

"З року в рік Вифлеємський вогонь нагадує нам про важливість єдності та підтримки, про боротьбу світла та темряви. Попри виклики і труднощі напередодні Різдвяних свят українці продовжують дарувати одне одному світло та тепло власних сердець. Світлом подолаємо темряву!", - зазначили в УЗ.

