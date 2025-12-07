У Судані бойовики атакували дитячий садок і лікарню: загинули щонайменше 116 людей

У суданському штаті Південний Кордофан спецпризначенці Сил швидкого реагування (RSF) здійснили напад на населений пункт Калогі, унаслідок якого загинули щонайменше 116 людей. Серед жертв — близько пів сотні дітей.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцевих чиновників та військові джерела.

За словами співрозмовників видання, 4 грудня бойовики RSF атакували дитячий садок, використавши дрони-камікадзе. Після першого удару, коли мешканці та рятувальники почали надавати допомогу постраждалим, було завдано повторних прицільних атак по цивільних. Під обстріли також потрапили міська лікарня та будівля місцевої адміністрації.

Мережа лікарів Судану назвала інцидент "серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права". Парамедики, які прибули рятувати людей, потрапили під повторний удар бойовиків.

Представник ЮНІСЕФ у Судані Шелдон Єтт засудив атаку, наголосивши, що "вбивство дітей у їхній школі — це жахливе порушення прав дітей", і закликав до негайного припинення насильства проти цивільного населення.

Через масштабні перебої зі зв’язком у регіоні точну кількість загиблих та постраждалих встановити важко.

Місцева влада попереджає, що цифри можуть зрости. За даними виконавчого директора місцевої ради, лише у дошкільному закладі в момент атаки перебували 46 дітей, які не вижили.

Громадянська війна в Судані