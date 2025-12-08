Трамп сказав, що розчарований Зеленським, бо він не прочитав надіслану кілька годин тому пропозицію

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський розчарував його, бо не прочитав американську пропозицію, надіслану йому кілька годин тому. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами, трансляцію якої вів Білий дім, а уривки публікувала CNN.
Дональд Трамп сказав, що Росія хотіла б отримати всю Україну, і що він вірить, що зараз вона погоджується з мирним планом. Але він не певен, чи погодиться український президент.
"Ми розмовляли з президентом Путіним і розмовляли з українськими лідерами, включно з президентом Зеленським. І я мушу сказати, що трохи розчарований, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію, яка була кілька годин тому. Його люди вподобали це (пропозицію. – Ред)", – сказав він.
Президент Володимир Зеленський вночі повідомив, що про результати поїздки до США з делегатами він поговорить особисто, а не телефоном. Це відбудеться під час візиту до Великої Британії.
- Американські і українські переговорники зустрічалися і до, і після перемовин США і Росії. Після того, як Штати почали тиснути з вимогою укласти мирну угоду, їхні представники – Стів Віткофф і Джаред Кушнер – мали перемовини з українською делегацією в Женеві та в США. А минулого тижня вони літали до Москви на зустріч із Владіміром Путіним.
- Результат розмов американців і росіян публічно невідомий. Для того, аби з ним ознайомитися, українська делегація 5 грудня знову полетіла до Штатів. Після кількаденних розмов з Віткоффом і Кушнером українські представники прозвітують українському президентові у Лондоні.