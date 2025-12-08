Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСвіт

Трамп сказав, що розчарований Зеленським, бо він не прочитав надіслану кілька годин тому пропозицію

Ймовірно, американці передали документ українській делегації. Раніше Зеленський зазначав, що обговорить результати переговорів зі США з делегатами особисто, не телефоном. 

Трамп сказав, що розчарований Зеленським, бо він не прочитав надіслану кілька годин тому пропозицію
Президент США Дональд Трамп сідає на борт літака Air Force One в аеропорту Кімхе в Пусані, Південна Корея, 30 жовтня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський розчарував його, бо не прочитав американську пропозицію, надіслану йому кілька годин тому. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами, трансляцію якої вів Білий дім, а уривки публікувала CNN

Дональд Трамп сказав, що Росія хотіла б отримати всю Україну, і що він вірить, що зараз вона погоджується з мирним планом. Але він не певен, чи погодиться український президент.

"Ми розмовляли з президентом Путіним і розмовляли з українськими лідерами, включно з президентом Зеленським. І я мушу сказати, що трохи розчарований, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію, яка була кілька годин тому. Його люди вподобали це (пропозицію. – Ред)", – сказав він. 

Президент Володимир Зеленський вночі повідомив, що про результати поїздки до США з делегатами він поговорить особисто, а не телефоном. Це відбудеться під час візиту до Великої Британії.

  • Американські і українські переговорники зустрічалися і до, і після перемовин США і Росії. Після того, як Штати почали тиснути з вимогою укласти мирну угоду, їхні представники – Стів Віткофф і Джаред Кушнер – мали перемовини з українською делегацією в Женеві та в США. А минулого тижня вони літали до Москви на зустріч із Владіміром Путіним.
  • Результат розмов американців і росіян публічно невідомий. Для того, аби з ним ознайомитися, українська делегація 5 грудня знову полетіла до Штатів. Після кількаденних розмов з Віткоффом і Кушнером українські представники прозвітують українському президентові у Лондоні. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies