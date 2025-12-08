У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаСвіт

Умєров підтвердив, що США передали Україні нові документи

Це відбулося на третьому раунді перемовин, що послідував за поїздкою американців до Путіна. 

Умєров підтвердив, що США передали Україні нові документи
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Голова української делегації на переговорах зі США, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров назвав конструктивною роботу з представниками президента США Дональда Трампа. Головним завдання було отримання від них повної інформації про розмову в Москві та всіх драфтів актуальних пропозицій.

Ці дані будуть детально обговорювати з президентом Володимиром Зеленським. Доповідь про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи українському лідеру передадуть сьогодні, повідомив Умєров у Telegram

“Кілька днів працювали разом з Андрієм Гнатовим у Сполучених Штатах з представниками президента Трампа. Вдячний за конструктивну роботу”, – прокоментував Умєров. 

Про те, що американська сторона передала новий документ Україні, заявив президент Дональд Трамп. Він сказав, що “трохи розчарований” Володимиром Зеленським, бо той ще не прочитав документ, який передали українській делегації.

Володимир Зеленський перед цією заявою американського колеги казав, що українська делегація надасть йому всі деталі на особистій зустрічі, а не телефоном. Зустріч відбудеться в Лондоні. 
