Світ

Дональд Трамп-молодший: президент США може вийти з мирного процесу щодо війни через непередбачуваність

Він назвав банди, які ввозять нелегальні наркотики до Америки, “набагато більшою явною та реальною небезпекою для США, ніж будь-що, що відбувається в Україні чи Росії”.

Дональд Трамп-молодший: президент США може вийти з мирного процесу щодо війни через непередбачуваність
Дональд Трамп-молодший
Фото: EPA/UPG

Син президента США Дональд Трамп-молодший вважає, що його батько може вийти з мирного процесу зі завершення війни Росії проти України, повідомляють Sky News.

Він стверджує, що це питання не є пріоритетом для американців, і сигналізуючи, що Європі потрібен кращий план.

Коли його прямо запитали, чи вірить він, що президент США піде з України, він відповів: “Я думаю, що може. Що добре в моєму батькові і що унікально в моєму батькові, так це те, що ви не знаєте, що він збирається зробити. Він непередбачуваний”.

Проводячи паралель із нинішньою “війною” свого батька проти наркокартелів, Дональд Трамп-молодший назвав банди, які ввозять нелегальні наркотики до Америки, “набагато більшою явною та реальною небезпекою для США, ніж будь-що, що відбувається в Україні чи Росії”.

Хоча він сказав, що не вірить, що Україну “залишать”, він сказав: “Американська громадськість не має апетиту до нескінченних війн та подальшого фінансування військових зусиль України”.

“Описуючи Україну як “набагато корумпованішу країну, ніж Росія”, він охарактеризував президента України Зеленського як “одного з найвидатніших маркетологів усіх часів”, який, за його словами, став майже божеством, особливо для лівих”.

Потім він назвав підхід президента Трампа “здоровим глуздом”.

  • Голова української делегації на переговорах зі США, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров назвав конструктивною роботу з представниками президента США Дональда Трампа. Головним завдання було отримання від них повної інформації про розмову в Москві та всіх драфтів актуальних пропозицій.
  • Ці дані будуть детально обговорювати з президентом Володимиром Зеленським. Доповідь про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи українському лідеру передадуть сьогодні
﻿
