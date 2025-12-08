“Африканський корпус” використовує ту саму тактику, що й вагнерівці, яких вона замінили.

У Малі новий російський військовий підрозділ, який замінив ПВК “Вагнера”, вчиняє злочини, об'єднуючись з місцевими військовими: включно з викраданням, зґвалтуванням та обезголовленням людей.

Про це Associated Press повідомили десятки цивільних осіб, які втекли від бойових дій.

“Африканський корпус” Міноборони РФ використовує ту саму тактику, що й вагнерівці, кажуть біженці. Двоє біженців показали відео сіл, спалених “білими чоловіками”. Двоє інших розповіли, що знайшли тіла близьких без печінки та нирок, – це той самий тип злочинів, про які Associated Press раніше повідомляло у зв'язку з діяльністю “Вагнера”.

“Це політика випаленої землі. Солдати ні з ким не розмовляють. Кого б вони не побачили, вони стріляють. Жодних питань, жодного попередження. Люди навіть не знають, чому їх вбивають”, –сказав старійшина малійського села, який втік.

Величезний регіон Сахель у Західній Африці став найсмертоноснішим місцем у світі для екстремізму, там загинули тисячі людей. Військові уряди Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру відмовилися від підтримки західних союзників і звернулися до Росії за допомогою у боротьбі з бойовиками, пов'язаними з Аль-Каїдою або угрупованням "Ісламська держава".

Коли “Африканський корпус” замінив “Вагнера” шість місяців тому, втомлені цивільні особи сподівалися на меншу жорстокість. ООН заявляє, що вони зазнають зловживань із усіх сторін конфлікту.

“Біженці розповідають про нове панування терору, яке влаштовує “Африканський корпус” на величезній і значною мірою беззаконній території”, – зазначає AP.

Правові аналітики заявили, що Москва несе за це пряму відповідальність.