У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСвіт

AP: у Малі “Африканський корпус” РФ викрадає, гвалтує і вбиває людей

“Африканський корпус” використовує ту саму тактику, що й вагнерівці, яких вона замінили.

AP: у Малі “Африканський корпус” РФ викрадає, гвалтує і вбиває людей
Фото: Служба зовнішньої розвідки

У Малі новий російський військовий підрозділ, який замінив ПВК “Вагнера”, вчиняє злочини, об'єднуючись з місцевими військовими: включно з викраданням, зґвалтуванням та обезголовленням людей.

Про це Associated Press повідомили десятки цивільних осіб, які втекли від бойових дій.

“Африканський корпус” Міноборони РФ використовує ту саму тактику, що й вагнерівці, кажуть біженці. Двоє біженців показали відео сіл, спалених “білими чоловіками”. Двоє інших розповіли, що знайшли тіла близьких без печінки та нирок, – це той самий тип злочинів, про які Associated Press раніше повідомляло у зв'язку з діяльністю “Вагнера”.

“Це політика випаленої землі. Солдати ні з ким не розмовляють. Кого б вони не побачили, вони стріляють. Жодних питань, жодного попередження. Люди навіть не знають, чому їх вбивають”, –сказав старійшина малійського села, який втік. 

Величезний регіон Сахель у Західній Африці став найсмертоноснішим місцем у світі для екстремізму, там загинули тисячі людей. Військові уряди Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру відмовилися від підтримки західних союзників і звернулися до Росії за допомогою у боротьбі з бойовиками, пов'язаними з Аль-Каїдою або угрупованням "Ісламська держава".

Коли “Африканський корпус” замінив “Вагнера” шість місяців тому, втомлені цивільні особи сподівалися на меншу жорстокість. ООН заявляє, що вони зазнають зловживань із усіх сторін конфлікту.

“Біженці розповідають про нове панування терору, яке влаштовує “Африканський корпус” на величезній і значною мірою беззаконній території”, – зазначає AP.

Правові аналітики заявили, що Москва несе за це пряму відповідальність.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies