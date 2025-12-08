Росіяни атакували Україну ракетами
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСвіт

У Латвії перекинувся човен із робітниками, які зводять кордон з Росією. Загинули двоє

Поліція відкрила за фактом інциденту кримінальну справу. Люди перебували в човні, повертаючись від робочого об'єкта до берега.

Забор на кордоні Латвії та Росії
Фото: Lsm.lv

У Латвії перекинувся човен із робітниками, які облаштовували інфраструктуру на східному кордоні з Росією. Дві людини загинули.

Про це повідомляє Lsm.lv.

Інцидент стався у Луденському краї на озері Пейтеля на латвійсько-російському кордоні.

У човні загалом було п'ятеро робітників. Смерть одного з працівників Служба невідкладної медичної допомоги констатувала у п'ятницю, а у суботу рятувальники знайшли другого загиблого.

Поліція за цим фактом відкрила кримінальну справу. Люди перебували в човні, повертаючись від робочого об'єкта до берега.

Керівник відділу комунікацій Латвійської компанії з обслуговування доріг Саніта Багінська підкреслила, що правоохоронці встановлять, чи були порушені вимоги безпеки праці. 

“Паралельно ми розпочали внутрішнє розслідування та надамо всю необхідну інформацію компетентним установам. Ми висловлюємо співчуття близьким загиблих”, – додала Багінська.

Подія не вплине на хід реалізації проєкту і роботи з будівництва кордону продовжаться за планом. Завершити зведення паркану на латвійсько-російському кордоні планується до кінця цього року.
