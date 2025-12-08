У Латвії перекинувся човен із робітниками, які зводять кордон з Росією. Загинули двоє

Поліція відкрила за фактом інциденту кримінальну справу. Люди перебували в човні, повертаючись від робочого об'єкта до берега.

Забор на кордоні Латвії та Росії

У Латвії перекинувся човен із робітниками, які облаштовували інфраструктуру на східному кордоні з Росією. Дві людини загинули.

Про це повідомляє Lsm.lv.

Інцидент стався у Луденському краї на озері Пейтеля на латвійсько-російському кордоні.

У човні загалом було п'ятеро робітників. Смерть одного з працівників Служба невідкладної медичної допомоги констатувала у п'ятницю, а у суботу рятувальники знайшли другого загиблого.

Поліція за цим фактом відкрила кримінальну справу. Люди перебували в човні, повертаючись від робочого об'єкта до берега.

Керівник відділу комунікацій Латвійської компанії з обслуговування доріг Саніта Багінська підкреслила, що правоохоронці встановлять, чи були порушені вимоги безпеки праці.

“Паралельно ми розпочали внутрішнє розслідування та надамо всю необхідну інформацію компетентним установам. Ми висловлюємо співчуття близьким загиблих”, – додала Багінська.

Подія не вплине на хід реалізації проєкту і роботи з будівництва кордону продовжаться за планом. Завершити зведення паркану на латвійсько-російському кордоні планується до кінця цього року.